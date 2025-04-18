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Amasya'da Nadir Görülen Kar Ruloları Yeniden Ortaya Çıktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğa harikası kar ruloları, Dereli Yaylası'nda tekrar görüldü.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 13:31
Amasya'da Nadir Görülen Kar Ruloları Yeniden Ortaya Çıktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, doğada ender rastlanan bir fenomen olan kar ruloları yeniden görüldü. Dereli Yaylası'nda nisan ayında meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası, bu ilginç doğa olayı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz şubat ayında da benzer görüntülerin yaşandığı bölgede, kar rulolarının oluşması için belirli hava koşullarının sağlanması gerekiyor. Bu nadir olay, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geliyor.

Kar rulolarının oluşumu, rüzgarın özellikle zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlaması ile başladığı tahmin ediliyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz görüntüler, hem yerel halkın hem de doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar...

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar...

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.

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