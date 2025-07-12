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Amasya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü, 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 20:41
Amasya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Amasya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Yeni Dere köyü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Olayın duyulmasının ardından, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına yönelik yapılan müdahale, yaklaşık 3 saat sürdü ve alevler kontrol altına alındı.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın sonucunda yaklaşık 10 dekar ormanlık alan ve 15 dekar ekili arazi zarar gördü. Taşova, Amasya ve Erbaa Orman İşletme müdürlüklerine ait 7 arazöz ve 50 personel ile yangına müdahale edildi" dedi.

Özer, ayrıca "Yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam etmekte. Yeni Dere köyü halkı, traktörleri ve su tankerleri ile bize destek oldular. Şu an bir sıkıntı yok, akşam hava kararmadan yangını tamamen söndürmeyi hedefliyoruz. Yangının çıkış nedeni ile ilgili kesin bir durumumuz yok, jandarma ekipleri gerekli tahkikatı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

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