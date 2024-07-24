Amasya'da Otomobil Tıra Çarptı: 5 Yaralı

Amasya Merzifon'daki Kaza

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tıra çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Kaza, Merzifon-Çorum kara yolunun 23. kilometresinde gerçekleşti. Brent Mıchael Walter (31) yönetimindeki 34 KOZ 998 plakalı otomobil, Ünal Sakik (56) idaresindeki 41 L 6433 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yaralıların Durumu

Olay sonrası ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Walter ile araçta bulunan eşi L. Colleen (29), ve çocukları B. Marie (7), E. Colleen (4) ve A. Nathanıel Walter (9) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle Merzifon-Çorum kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazanın ardından yol kontrol altına alındı ve güvenlik önlemleri artırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.