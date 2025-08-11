DOLAR
Amasya'da Otomobil ve Tarım Aracı Çarpıştı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Amasya'da otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 19:44
Amasya'da Otomobil ve Tarım Aracı Çarpıştı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Amasya'da Feci Kaza: 2 Hayatını Kaybetti

Amasya'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, otomobil ile 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, Kasım K. yönetimindeki 06 DZA 434 plakalı otomobilin, Amasya-Taşova kara yolu üzerindeki Çiğdemlik mevkisinde, Fatih Pazar'ın kullandığı tarım aracıyla çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Kazanın ardından ihbar üzerine hemen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ile tarım aracındaki bir yolcu yaralandı. Ancak, 'pat pat' aracının sürücüsü Fatih Pazar ve yanında bulunan Nesrin Pazar maalesef olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

