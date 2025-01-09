Amasya'da Polislerden Engelli Öğrenciye Doğum Günü Sürprizi

Amasya'da, polis ekipleri 15 yaşındaki zihinsel engelli öğrenci Zahide Nur Üçay'a doğum günü sürprizi yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:51
Amasya'da Polislerden Engelli Öğrenciye Doğum Günü Sürprizi

Amasya'da Anlamlı Doğum Günü Kutlaması

Amasya'da 15 yaşındaki zihinsel engelli öğrenci Zahide Nur Üçay, polislerin bu özel günü unutmadığına tanıklık etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç önderliğindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Üçay için unutulmaz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Polisler Unutmadı

Amasya Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'na giden polisler, doğum günü pastası ile Üçay'ın mutluluğunu paylaştı. Üçay, pastanın mumlarını üflerken polislerle sohbet etme imkanı buldu. Polis memurları, polise özlem duyan Üçay'a kendi hediye ettikleri polis üniformasını giydirdi.

Öğrencinin Mutluluğu Gözlerden Kaçmadı

Zahide Nur Üçay, duygularını ifade ederek, "Bugün benim doğum günüm. Polisler bana doğum günü hediyesi yaptılar, sürpriz yaptılar. Çok mutlu oldum, size çok teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Yönetiminden Teşekkür

Özel eğitim okulunun müdürü Abbas Uğurlu ise bu anlamlı buluşma için polis ekiplerine teşekkürlerde bulunarak, "Kızımızın özel gününde bizleri yalnız bırakmayıp, burada mutlu ettiği için polis arkadaşlarımıza kızımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Amasya'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik...

Amasya'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran özel eğitim öğrencisi Zahide Nur Üçay için doğum günü kutlaması hazırladı. Üçay'ın eğitim gördüğü Amasya Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'na gelen polisler Üçay'ın doğum gününü kutladı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Üçay ile sohbet eden polisler, hediye ettikleri polis üniformasını Üçay'a giydirdi

Amasya'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik...

Amasya'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aynur Saraç ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis olma hayali kuran özel eğitim öğrencisi Zahide Nur Üçay için doğum günü kutlaması hazırladı. Üçay'ın eğitim gördüğü Amasya Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu'na gelen polisler Üçay'ın doğum gününü kutladı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Üçay ile sohbet eden polisler, hediye ettikleri polis üniformasını Üçay'a giydirdi

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