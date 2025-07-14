Amasya'da Prematüre Bebek için Ambulans Helikopter Havalandı

Amasya’da Prematüre Bebek İçin Havalanan Ambulans Helikopter

Amasya'da dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 hafta 6 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve tedavi süreci için Ankara'ya sevkine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen ambulans helikopter, Amasya Merzifon Havalimanı'na iniş yaptı. 112 Acil Servis ekipleri, bebekleri ambulansla havalimanına taşıyarak ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Amasya'da dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Amasya'da dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.