Amasya'da Sarı Kardeşlerin Tilki Rekabeti: Mangal mı Pasta mı?

Amasya'da tilki sevgisi kardeşler arasındaki rekabete dönüştü

Amasya merkeze bağlı Büyük Kızılca köyü'nde yaşayan iki kardeş, evlerine kadar gelen yavru tilkilere gösterdikleri ilgiyle dikkat çekiyor. 58 yaşındaki Necati Sarı ile 55 yaşındaki Ömer Sarı arasındaki küslük sürerken, ikilinin tilkilere yönelik farklı besleme yöntemleri yörede konuşuluyor.

Köyde başlayan dostluk

Necati Sarı, sebze serasının etrafında annesiz kalan 2 yavru tilki ile karşılaştı. Süt ve ekmek vererek başladığı yakınlaşmada, tilkiye ‘Eylül’ adını verdi ve zamanla et de yedirmeye başladı. Seranın yakınlarında yuva yapan tilki, Necati Sarı’nın sesini duyunca yanına koşuyor; getirilen etlerin bir bölümünü ise patileriyle eştiği toprağa gömüyor.

Farklı beslenme tercihleri: mangal ve pasta

Kendisiyle küs olan ağabeyinden habersiz bir şekilde 6 ay önce kapısına gelen 2 yavru tilki'ye sırtını dönmeyen Ömer Sarı, ekmek, makarna ve tavuk eti verdiği dostlarına zaman zaman pasta bile yaptırdı. İki kardeşin tilkilere gösterdiği merhamet, köyde dilden dile dolaşıyor.

Kardeşlerin sözleri

Necati Sarı şunları söyledi: "Bizde hayvan sevgisi sülaleden geliyor. Ben tilkilere daha çok meraklıyım. Ben tilkiyle et vererek arkadaşlık kurmayı deneyerek başarılı oldum. Kardeşim pasta, makarna gibi şeyler veriyor. Ama onun tilkilerini görmedim. Hakkını yemeyim. O da hayvanları çok sever"

Ömer Sarı ise, "Ağabeyimi seviyorum. Konuşmasak da kardeş atılmaz. Birbirimize dargında olsak yardan düşerken tutarız. Biz ailecek hayvanları çok seviyoruz. Hayvanlara eziyet çektirenlere de kin ve nefretle bakıyoruz. Galiba kardeşim tilkisini daha iyi besliyor. Çünkü işi az. Şampiyon belli. Önemli olan hayvanlara ilgiyi yükseltmek. Keşke her rekabet böyle olsa" dedi.

Komşu gözlemi ve aile geçmişi

6 çocuklu Latife ve Mehmet Sarı çiftinin ilk iki evladı olan Necati ile Ömer Sarı kardeşlerin tilki dostlarına gösterdikleri ilgi yörede konuşuluyor. Komşulardan Hasan Özbaş şöyle diyor: "Necati abi tilkiyi çocuğu gibi besliyor. Akşam olunca koşa koşa tilkisine gider. Ömer abi de özen gösteriyor. Ama Necati abinin daha iyi beslediğini düşünüyorum"

Çiftçiliğin ve hayvan sevgisinin öne çıktığı bu öykü, köy yaşamında farklı bir sıcaklık ve sıra dışı bir rekabet örneği olarak dikkat çekiyor.

