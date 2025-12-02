Amasya’da Tırda 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Operasyon ve teslim süreci

Amasya’da polisin düzenlediği operasyonda, tırın dorsesinde plastik ham maddesiyle dolu çuvalların arasında saklanmış halde 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı şehir girişinde durdurarak arama yaptı.

Arama sırasında, tırın dorsesinde bulunan plastik ham maddesi yüklü çuvalların arasında saklanmış olan göçmenler tespit edildi. Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan kişiler, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi.

Operasyonda, organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü F.M. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Amasya Valiliği, operasyonun görüntülerini paylaşırken not olarak "Amasya’mızda düzensiz göçe geçit yok" ifadesine yer verdi.

