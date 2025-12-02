Amasya’da Tırda 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da dorsesinde plastik çuvallar arasında saklanan 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı; tır sürücüsü F.M. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 18:24
Amasya’da Tırda 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya’da Tırda 13 Kaçak Göçmen Yakalandı

Operasyon ve teslim süreci

Amasya’da polisin düzenlediği operasyonda, tırın dorsesinde plastik ham maddesiyle dolu çuvalların arasında saklanmış halde 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı şehir girişinde durdurarak arama yaptı.

Arama sırasında, tırın dorsesinde bulunan plastik ham maddesi yüklü çuvalların arasında saklanmış olan göçmenler tespit edildi. Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan kişiler, sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi.

Operasyonda, organizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü F.M. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.

Amasya Valiliği, operasyonun görüntülerini paylaşırken not olarak "Amasya’mızda düzensiz göçe geçit yok" ifadesine yer verdi.

AMASYA’DA POLİSİN OPERASYON DÜZENLEDİĞİ BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA ÇUVALLARIN ARASINDA AFGANİSTAN...

AMASYA’DA POLİSİN OPERASYON DÜZENLEDİĞİ BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA ÇUVALLARIN ARASINDA AFGANİSTAN UYRUKLU 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI. AMASYA VALİLİĞİ, OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ "AMASYA’MIZDA DÜZENSİZ GÖÇE GEÇİT YOK" NOTUYLA PAYLAŞTI.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VE HUDUT KAPILARI...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD’den Muafiyet Yok: Sırbistan’ın NIS (Pancevo) Rafinerisi Kapanma Riski
2
Antalya'da Jandarma'dan Çevre Koruma Eğitimi ve Kıyı Temizliği
3
Konya Beyşehir'de 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
4
Yılmaz: Türkiye, Doğurganlık Hızı En Fazla Azalan 5’inci Ülke
5
Kayseri’de uyuşturucu tacirlerine 18 yıl 9’ar hapis ve 187 bin 500’er lira ceza
6
Bakan Yerlikaya'dan Kozan'da Başıbüyük Ailesine Taziye Ziyareti
7
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılını Van'da Kutladı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde