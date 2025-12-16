DOLAR
Dünya Türk Dili Ailesi Günü Eskişehir’de Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Dünya Türk Dili Ailesi Günü kutlandı; sanatçılar sahne aldı, Prof. Dr. Nedim Ünal tarihi ve dilsel vurgular yaptı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:32
Dünya Türk Dili Ailesi Günü Eskişehir’de Coşkuyla Kutlandı

Dünya Türk Dili Ailesi Günü Eskişehir’de Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir’de Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında düzenlenen kutlama programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki programa, Eskişehir Türk Ocakları, üniversitelerin Türk dünyası öğrenci toplulukları, mülki ve adli idareciler ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Programda Kazakistan’ın tanınmış sanatçısı Arslanbek Sultanbekov, Grup Mesa-i toplulukları, ses sanatçısı öğrenciler ve halk oyunu ekipleri sahne alarak katılımcıların keyifli zaman geçirmesini sağladı.

Büyük bir kalabalığın eşlik ettiği kutlamalar, bütün Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de geç saatlere kadar coşkuyla devam etti.

Prof. Dr. Nedim Ünal'ın konuşması

Günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapan Eskişehir Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, 2003 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması, arkasından yakın zamanda 34 harfli ortak Türk alfabesinin kabul edilmesi ve şimdi de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bütün Türk devletlerinin müracaatı üzerine UNESCO’nun Dünya Türk Dili Ailesi Günü’nü ilan etmesi, bin yıldır birbirinden ayrı olan Doğu Türklüğü ile Batı Türklüğü’nün tarihindeki en önemli gündür. Bu 3 karar, uzun Türk Tarihi’nin bir bakıma en önemli kararlarıdır. Türklük âlemine kutlu olsun. Gök kubbenin altında dünyanın yakından takip ettiği 300 milyonluk geniş bir coğrafyada yer alan, adeta dünyanın kalpgahı konumunda olan Türk Dünyası doğuyor. Alınan bu kararla dünyada konuşulan 5’inci sırada yer alan ve İngilizce’den sonra en çok takip edilmek istenen Türk dili, bugün 300 milyon tarafından ’benim dilim’ diye kabul ve ilan ediliyor. Önümüzdeki günler kağıtların yeniden karıldığı, dünyanın yeniden şekillendiği, Türklük âleminin de bu yeni dünyada kendine yaraşan ve yakışan yeri alacağı görülüyor ve hissediliyor dedi.

ESKİŞEHİR'DE 'DÜNYA TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ' KAPSAMINDA COŞKULU BİR KUTLAMA PROGRAMI...

ESKİŞEHİR'DE 'DÜNYA TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ' KAPSAMINDA COŞKULU BİR KUTLAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ESKİŞEHİR'DE 'DÜNYA TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ' KAPSAMINDA COŞKULU BİR KUTLAMA PROGRAMI...

