Amasya'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bilal K. yönetimindeki 06 BGK 801 plakalı otomobilin, Yaşar B. idaresindeki 60 AFH 209 plakalı hafif ticari araçla, Amasya Merzifon Havalimanı Kavşağı'nda çarpışmasıyla gerçekleşti.

Olayın ardından, ihbar üzerine kısa sürede sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Bilal K. ve yanındaki Ömer K. ile Batuhan Ç. yaralanırken, hafif ticari araçtaki Sibel, Zehra, Zümra ve Semra B. de kazadan etkilendi.

Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.