Amasya'da Trafik Kazası: Yaya Şerife Döner Öldü

Amasya'da bir otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

E.C.K. idaresindeki 06 FHF 896 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Kışlacık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Döner'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Döner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

