Amasya'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, bir traktör devrildi ve sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, C.E. (45) idaresindeki 05 HP 797 plakalı traktörün Devre köyü yakınlarında şarampole devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza anında, traktörün saman balyası yüklü römorkunun altında kalan sürücü C.E., ağır yaralandı. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hızla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen C.E. kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, bölge halkında derin bir üzüntüye sebep oldu ve traktör kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

