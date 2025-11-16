Amasya'da traktör römorku devrildi — kaza anı kamerada

8 ton şeker pancarı tarladan teslimata giderken devrildi

Göynücek ilçesi Kışlabeyi köyünde çiftçi Semih Pelit, tarladan hasat edilen 8 ton şeker pancarını traktör römorkuna yükleyip teslimata götürürken kaza yaşandı.

Sürücünün anlattığına göre, kaygan yolda yokuşta kalan traktör bir anda geri manevra yaptı ve kontrolden çıkan römork yan yatıp devrildi. O anlar, genç çiftçinin ağabeyinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

27 yaşındaki Pelit, o sırada soğukkanlı olmaya çalıştığını ve yardımına yetişmeye çalışan arkadaşıyla birlikte kazayı yaralanmadan atlattıklarını söyledi.

Köy muhtarı Osman Akgül ise, "Köylülerimizle birlikte devrilen römorku düzeltip yeniden doldurduk" diye konuştu.

Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan da genç çiftçiye ulaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

