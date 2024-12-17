Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, M.M.A.'nın evine baskın yapıldı. Yapılan aramada, toplamda 214 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 5 gram kokain, 360 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.