Amasya'da Vali Bakan: Yaşlı Çiftin Yanan Evi El Birliğiyle Yeniden İnşa Edilecek

Amasya Kaleköy’de dün evi yanan 70 yaşındaki çiftin yuvası, Vali Önder Bakan’ın açıklamasıyla belediye ve kurum destekleriyle yeniden yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 18:26
Vali Önder Bakan, aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Amasya merkeze bağlı Kaleköy'de dün çıkan yangında evleri tamamen küle dönen 70 yaşındaki Mehmet Aslan ve eşi Nurhan Aslan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Vali Önder Bakan, devletin ailenin yanında olacağını belirtti.

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Vali Bakan, el birliğiyle evlerinin yeniden inşa edileceğini açıkladı. Bakan’ın ziyaretine AFAD ve Amasya Valiliği SYDV yetkilileri de katıldı.

Olayda, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının ahıra ve samanlığa sıçramadan söndürüldüğü bildirildi. Yetkililer, aileye gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

