Amasya'da Yangın: 250 Dönüm Tarım Arazisi Zarar Gördü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Amasya Merzifon Havalimanı yolu üzerinde Muharrem S'ye ait ceviz bahçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede alevler, bölgede anız bulunan tarım arazisine yayıldı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak olayda yaklaşık 250 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.