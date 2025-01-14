Amasya'da Yol Kontrolünde 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da yol kontrolü sırasında 5 düzensiz göçmen ile sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:41
Amasya'da Yol Kontrolünde 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da Yol Kontrolü: 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak sürücü ve araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında oluşturulan yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Yapılan detaylı kontrolde, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen arka koltukta, 2 düzensiz göçmen ise aracın bagajında tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan sürücü ile araçtaki diğer 2 kişi de Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Amasya'da yol kontrolünde bir otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki 2 kişi...

Amasya'da yol kontrolünde bir otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya'da yol kontrolünde bir otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki 2 kişi...

Amasya'da yol kontrolünde bir otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

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