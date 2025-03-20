Amasya'dan Filistin'e İyilik Eli: Kur'an Kursu Öğrencileri Harçlıklarını Bağışladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 7-10 yaş aralığındaki Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İsrail saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistin halkı için bağışladı.

Hacı Mustafa Camisi'nde eğitim gören öğrenciler, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya'yı ziyaret ederek, Filistinlilere yardımcı olmak amacıyla harçlıklarını Müftü Kaya'ya teslim ettiler.

Ziyaret sırasında, Müftü Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı adına bağışları kabul ederek öğrencilere teşekkür etti. Kaya, "Kur'an kursu öğrencilerimiz burada anlamlı bir etkinlikte bulundu. Kendi aralarında biriktirdikleri harçlıkları iyilik adına Filistinli kardeşlerine bağışladı. Bu, Ramazan ayının ruhuna en uygun davranışlardan birisidir. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Toplamda 15 öğrencinin kumbaralarında biriktirdiği 2 bin lira, Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e ulaştırılacak.