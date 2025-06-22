Amasya Genelgesi'nin 106. Yıl Dönümü Kutlandı

Amasya Genelgesi'nin 106. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "tamim töreni" gerçekleştirildi. Saraydüzü Kışla Binası Kütüphanesi ve Milli Mücadele Müzesi önünde düzenlenen tören, Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte, temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı. Tiyatro oyuncularının Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anları canlandırdığı gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Törenin Ardından Vali Bakan'ın Açıklamaları

Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından tören sona erdi. Vali Bakan, törenin ardından yaptığı konuşmada, Amasya'nın Cumhuriyet'in kuruluş belgesinin ilan edildiği yere ev sahipliği yaptığını belirtti. Bugünün Amasya için gurur günü olduğunu vurgulayan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"12-22 Haziran tarihleri arasında birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. Milli mücadeleyi anlatan etkinlikler gerçekleştirdik. Yabancı folklor ekipleri de buraya geldiler. Vatandaşlarımızın bu etkinliklere gösterdiği ilgi ve alaka harikaydı. Umarız biz yeniden Amasya Tamimleri yazmaya ihtiyaç duymadan, bu milletin ilelebet Anadolu'da varlığının devam etmesini sağlayacağız. Bu tarihsel süreci hiç unutmadan milletimizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'in doğum belgesi burada ilan edilmiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Amasya'da onları karşılayan Tevfik Efendi ve Abdurrahman Kamil Efendi'yi rahmet ve minnetle anıyoruz."

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "tamim töreni" gerçekleştirildi. Saraydüzü Kışla Binası Kütüphanesi ve Milli Mücadele Müzesi önünde düzenlenen tören, Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "tamim töreni" gerçekleştirildi. Saraydüzü Kışla Binası Kütüphanesi ve Milli Mücadele Müzesi önünde düzenlenen tören, Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.