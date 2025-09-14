Amasya Suluova'da yangın: Süleyman Temiz'e ait bağ evi kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Suluova ilçesinde, Seyfe ile Kuzalan köyleri arasındaki alanda Süleyman Temiz'e ait bağ evinde yangın çıktı.
Yangının nedeni
Yangının henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bildirildi.
İlk müdahale ve söndürme
Yangını olay yerinden geçerken fark eden Suluova Gezginleri isimli grup, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Suluova Belediye itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucunda bağ evi kullanılamaz hale geldi.