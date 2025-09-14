Amasya Suluova'da Yangın: Süleyman Temiz'e Ait Bağ Evi Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Seyfe ile Kuzalan köyleri arasındaki Süleyman Temiz'e ait bağ evinde çıkan yangın, müdahalelere rağmen kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:13
Amasya Suluova'da Yangın: Süleyman Temiz'e Ait Bağ Evi Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya Suluova'da yangın: Süleyman Temiz'e ait bağ evi kullanılamaz hale geldi

Amasya'nın Suluova ilçesinde, Seyfe ile Kuzalan köyleri arasındaki alanda Süleyman Temiz'e ait bağ evinde yangın çıktı.

Yangının nedeni

Yangının henüz bilinmeyen nedenle çıktığı bildirildi.

İlk müdahale ve söndürme

Yangını olay yerinden geçerken fark eden Suluova Gezginleri isimli grup, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Suluova Belediye itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucunda bağ evi kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
2
Gündem 15 Eylül 2025: Erdoğan Doha'da, CHP MYK ve Ekonomi Ajandası
3
Doha'da İİT ve Arap Birliği Genel Sekreterlerinden İsrail'e Ortak Çağrı
4
Bolu'da İki Motosiklet Devrildi: 4 Yunus Polisi Yaralandı
5
Emine Erdoğan'dan EuroBasket 2025'te Gümüş Alan A Milli Takımına Tebrik
6
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un Oğlu Mustafa Bilge Altun Evlendi
7
Süveyda'da Bedevi Araplar Çatışmaların Ardından Evlerine Dönüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye