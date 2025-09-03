DOLAR
Amasya Taşova'da Otomobil Ağaçlara Çarptı: 7 Kişi Yaralandı

Taşova Dörtyol mevkisinde 60 EZ 446 plakalı otomobilin ağaçlara çarpması sonucu sürücü dahil 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:42
Kaza Ayrıntıları

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Dörtyol köyü mevkisinde meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki 60 EZ 446 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A.Ç., G.A.Ç., E.A.Ç., E.E.Ç., Ü.H. ve N.Ç. yaralandı; toplamda 7 kişi zarar gördü.

Sağlık Durumu ve Müdahale

Yaralılar, ambulanslarla Taşova ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.

