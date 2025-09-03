Amasya Taşova'da Otomobil Ağaçlara Çarptı: 7 Kişi Yaralandı
Kaza Ayrıntıları
Amasya'nın Taşova ilçesinde, Dörtyol köyü mevkisinde meydana gelen kazada, M.Ç. idaresindeki 60 EZ 446 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.A.Ç., G.A.Ç., E.A.Ç., E.E.Ç., Ü.H. ve N.Ç. yaralandı; toplamda 7 kişi zarar gördü.
Sağlık Durumu ve Müdahale
Yaralılar, ambulanslarla Taşova ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde ağaçlara çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.