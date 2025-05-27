Amasya Üniversitesi Öğrencileri 1800 Yıllık Mozaiğin Kopyasını Yaptı

Amasya Üniversitesi’nden Kültürel Miras Çalışması

Amasya Üniversitesi öğrencileri, 2013 yılında Amasya'nın Yavru köyü yakınlarında yapılan kurtarma kazısında keşfedilen 1800 yıl önceye ait elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin kopyasını gerçekleştirdi. Öğrenciler, bu özel mozaik için 180 bin parça taş kullandı.

Öğrencilerden Önemli Bir Proje

Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, "Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları" dersi kapsamında bu kültürel projeye imza attı. Orijinali Amasya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaiğin kopyası, kent merkezindeki tarihi Taşhan'da sergilenecek.

Mozaik Çalışma Süreci

Proje kapsamında müzede mozaiğin üstten fotoğrafları çekilerek dijital çizimleri hazırlandı. Yaklaşık 18 metrekarelik bir alan üzerinde çalışmalara başlandı. Amasya ve çevresinden temin edilen siyah, beyaz, yeşil, kırmızı ve sarı renkli doğal taşlardan oluşan 180 bin parça, titizlikle seçilerek mozaik filesine yerleştirildi.

Proje Bilgileri

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Lale Yılmaz, yaklaşık 20 öğrenciyle 3 hafta boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Yılmaz, "Kültürel değerlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda ciddi çalışmalar sürdürmekteyiz." dedi.

Öğrencilerin Heyecanı

Projeye katılan öğrencilerden Gizem Keten, "1800 yıllık bir eseri gece gündüz çalışarak tekrar hayat verdik. Bu eseri ortaya çıkarmış olmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan, 1800 yıllık elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak yaptı.

Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan, 1800 yıllık elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak yaptı.