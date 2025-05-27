DOLAR
39,01 0,03%
EURO
44,2 0,51%
ALTIN
4.132,09 1,29%
BITCOIN
4.293.785,23 -0,53%

Amasya Üniversitesi Öğrencileri 1800 Yıllık Mozaiğin Kopyasını Yaptı

Amasya Üniversitesi öğrencileri, 1800 yıllık elma ağacı motifli mozaiğin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak üretti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:54
Amasya Üniversitesi Öğrencileri 1800 Yıllık Mozaiğin Kopyasını Yaptı

Amasya Üniversitesi’nden Kültürel Miras Çalışması

Amasya Üniversitesi öğrencileri, 2013 yılında Amasya'nın Yavru köyü yakınlarında yapılan kurtarma kazısında keşfedilen 1800 yıl önceye ait elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin kopyasını gerçekleştirdi. Öğrenciler, bu özel mozaik için 180 bin parça taş kullandı.

Öğrencilerden Önemli Bir Proje

Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, "Geleneksel El Sanatları ve Uygulamaları" dersi kapsamında bu kültürel projeye imza attı. Orijinali Amasya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan mozaiğin kopyası, kent merkezindeki tarihi Taşhan'da sergilenecek.

Mozaik Çalışma Süreci

Proje kapsamında müzede mozaiğin üstten fotoğrafları çekilerek dijital çizimleri hazırlandı. Yaklaşık 18 metrekarelik bir alan üzerinde çalışmalara başlandı. Amasya ve çevresinden temin edilen siyah, beyaz, yeşil, kırmızı ve sarı renkli doğal taşlardan oluşan 180 bin parça, titizlikle seçilerek mozaik filesine yerleştirildi.

Proje Bilgileri

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Lale Yılmaz, yaklaşık 20 öğrenciyle 3 hafta boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Yılmaz, "Kültürel değerlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda ciddi çalışmalar sürdürmekteyiz." dedi.

Öğrencilerin Heyecanı

Projeye katılan öğrencilerden Gizem Keten, "1800 yıllık bir eseri gece gündüz çalışarak tekrar hayat verdik. Bu eseri ortaya çıkarmış olmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan, 1800 yıllık elma...

Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan, 1800 yıllık elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak yaptı.

Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan, 1800 yıllık elma...

Amasya Üniversitesi öğrencileri, kentte 2013 yılında kurtarma kazısında ulaşılan, 1800 yıllık elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin aslına uygun kopyasını 180 bin parça taş kullanarak yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Ağabeyi Tarafından Vurulan Kişi Ağır Yaralandı
2
Dünyadan 200 Seyahat Acentesi Temsilcisi Afyonkarahisar'ı Keşfetti
3
Kayseri'de FETÖ Üyesi Eski İcra Müdürü Yakalandı
4
Fethiye'de Engelli Vatandaşlar İçin Plaj Düzenlemesi
5
Uşak'ta 'Türk Mutfağı Haftası' Etkinlikleri: Yöresel Lezzetler Tanıtıldı
6
İzmir'deki Sandalye Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Bakan Yardımcısı Yelkenci, Kırşehir'de Tarih Konferansına Katıldı

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!