Amasya Valiliği'nden Hemşire ölümüne ilişkin inceleme

Amasya Valiliği, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme başlattı. Amasya Valisi Önder Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tek'in vefatından dolayı derin üzüntü duyduklarını aktardı.

Vali Bakan, hemşirenin 6 Şubat tarihinde gribal enfeksiyon şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Tek’in, hastanedeki müdahalelerin ardından ikinci gün nöbetine gelmek üzere hastaneye geri döndüğünü ifade eden Bakan, 'Sonra eve gönderiliyor, kendisini iyi hissetmiyor. Arkadaşlarıyla görüşüyor ve özel bir hastaneye gidip serum takılması önerisi alıyor.' şeklinde konuştu.

Özel hastanede serum uygulamasının ardından Tek’in vücudunda anormalliklerin belirginleştiğini belirten Bakan, 'Bu esnada devlet hastanesinin kalp damar bölümündeki doktora da ulaşılıyor ve kendisi de oraya gidiyor.' dedi.

Vali Bakan, Tek'in kalp zarına yapışan gribal enfeksiyon nedeniyle hızla kötüleştiğini söyleyerek, 'Ülkemizin devlet hastanesinde yoğun bakım entübe kısmına geçiş yapılıyor. Maalesef hayatını kaybediyor.' diye ekledi. Vali, durumu büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade ederek, bu konuyla ilgili bir inceleme talimatı verdiklerini ve gerekli önlemler alınacağını belirtti. 'İnşallah farklı bir şey çıkmaz.' diyerek, durumu takip ettiklerini belirtti.