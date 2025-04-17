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Amatör Telsizciler: Kesintisiz Haberleşmenin Güvencesi

Amatör telsizciler, afet anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak hayati bir rol üstleniyor. TRAC Başkanı, bu desteğin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:14
Amatör Telsizciler: Kesintisiz Haberleşmenin Güvencesi

İletişimde Alternatif Güç: Amatör Telsizciler

Amatör telsizciler, sadece bir hobi değil, aynı zamanda afet durumlarında hayati bir iletişim aracı olarak öne çıkıyor. Kurdukları bağlantılarla dünya genelindeki telsizcilerle hobi amaçlı iletişim kuran amatör telsizciler, acil durumlarda kesintisiz haberleşme imkanı sunuyor.

TRAC Başkanı Gökhan Sunar'dan Açıklamalar

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Başkanı Gökhan Sunar, 18 Nisan Dünya Amatör Radyo Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, amatör telsizciliğin, felaket anlarında nasıl kritik bir rol üstlendiğini anlattı. Sunar, "Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) destek çözüm ortağı olan derneğimiz, deprem, sel, tsunami, orman yangını gibi afetlerde, sıfırıncı dakikadan itibaren haberleşmenin kesintisiz devam etmesine katkı sunmaktadır.” diye konuştu.

Türkiye'de Amatör Telsizcilerin Sayısı

Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin amatör telsizci bulunduğunu belirten Sunar, TRAC'ın ise 69 şube ve 45 temsilcilikle 3 binin üzerinde üyesi olduğunu ifade etti. Telsizciler, telefon ve internet haberleşmesinin mümkün olmadığı yerlerde devreye girerek kesintisiz iletişimin sürmesini sağlıyor.

Amatör Telsizciliğin Geleceği

Gökhan Sunar, gençlerin amatör telsizciliğe ilgisini artırmak için okullarda ve üniversitelerde tanıtım yaptıklarını belirtirken, kamu kurumları ile yerel yönetimlerden yeterli destek alamadıklarını da sözlerine ekledi. “Daha fazla işbirliği ve destek bekliyoruz,” dedi.

Amatör Telsizciliğin Keyfi

TRAC Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Metin Gökmen, amatör telsizciliği keyif verici bir hobi olarak tanımlarken, “Bir telsiz cihazı, onu canlandıracak akü, bir de 20 metre kablo ile dünya elimizin altında. Ne para ne pul istemiyor. İnternet ve telefon kesik olsa bile amatör telsizcilerle rahatlıkla konuşabilirsiniz,” dedi.

Genç Telsizcilerin Elde Ettiği Deneyimler

23 yaşındaki Zehranur Şen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu olup yaklaşık bir yıldır amatör telsizci. “Dünya ile iletişim kurmak çok etkileyici ve heyecan verici. Telefonla konuşmak yerine bu hobi daha fazla heyecan sağlıyor,” dedi.

Amatör telsizciler, dünya genelinde iletişim kurmanın yanı sıra afet anlarında can kurtaran bir role sahip. Kesintisiz iletişim sağlamaları, toplum için büyük bir değer taşımaktadır.

Kurdukları bağlantılarla dünyanın dört bir yanındaki telsizcilerle hobi amaçlı iletişim kuran...

Kurdukları bağlantılarla dünyanın dört bir yanındaki telsizcilerle hobi amaçlı iletişim kuran amatör telsizciler, afet anlarında devreye girerek kesintisiz haberleşmeye destek sağlıyor.

Kurdukları bağlantılarla dünyanın dört bir yanındaki telsizcilerle hobi amaçlı iletişim kuran...

Kurdukları bağlantılarla dünyanın dört bir yanındaki telsizcilerle hobi amaçlı iletişim kuran amatör telsizciler, afet anlarında devreye girerek kesintisiz haberleşmeye destek sağlıyor.

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