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Amazon Tabiat Parkı Dron ile Keşfedildi

Samsun'un Terme ilçesindeki Amazon Tabiat Parkı, dron ile görüntülenerek doğal güzellikleri gözler önüne serildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:31
Amazon Tabiat Parkı Dron ile Keşfedildi

Amazona Dua Eden Doğa: Amazon Tabiat Parkı

Samsun'un Terme ilçesinde yer alan Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, dron ile yapılan çekimlerle gözler önüne serildi.

Amazon Kadınlarının Izleri

Gölyazı Mahallesi içerisinde yer alan bu nadide saha, savaşçı Amazon kadınlarının bir zamanlar hüküm sürdüğü bir bölge olarak biliniyor. Göl, deniz ve ormanın buluştuğu bu eşsiz nokta, dünyanın en ender yerlerinden biri olma özelliği taşıyor.

Doğal Güzelliklerin Büyüsü

Kuşların göç yolları üzerinde konumlanan bu bölge, zengin flora ve faunasıyla dikkat çekiyor. Bilim insanları için akademik çalışmalara, fotoğraf sanatçıları için görsel şölenlere ve doğa severler için keyifli gezilere ev sahipliği yapıyor.

Endemik Bitki Zenginliği

Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, endemik bitki türleri ile doğa bilimlerine önemli katkılar sağlıyor.

Dron ile Görüntüleme

Görkemli kumsalları, sazlık alanları, gölleri, çayırları ve bataklıkları ile göz alıcı bir manzara sunan bu bölge, dron ile yapılan çekimlerde kusursuz bir doğa tasvirine sahip.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü...

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

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