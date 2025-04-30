"American and European Art" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

"American and European Art" Sergisi Beşiktaş'ta Ziyaretçileri Bekliyor

İstanbul'un, çağdaş sanatın önemli isimlerini misafir eden "American and European Art" sergisi, Beşiktaş'taki Villa Ipranosyan'da sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Robert Fleck'in üstlendiği sergi, farklı ülkelerden sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor.

Modernizmin Sonundan Günümüze

Fleck, serginin amacını ve kapsamını şu şekilde açıklıyor: "Sergimiz, modernizmin sona ermesinden bu yana sanat dünyasında belirleyici bir akım olmamakla birlikte, olağanüstü sanatın varlığını sürdürdüğünü göstermektedir."

Türk Sanatçılar ve Kültürel Varlık

Sergide yer alan Türk sanatçılar Ebru Döşekçi ve Ekrem Yalçındağ, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtarak, serginin uluslararası kimliğini güçlendiriyor.

İstanbul'un Sanat Merkezi Olma Yolunda

Fleck, İstanbul'un çağdaş sanat alanındaki rolünü ise şöyle vurguluyor: "Günümüzde İstanbul müzeleri ve bienalleri, şehrin kültürel manzarasını zenginleştiriyor ve sanatsal farkındalığı artırıyor."

Eğitici ve Bilgilendirici Bir Deneyim

Fleck, serginin hem uluslararası hem de Türk çağdaş sanatına dair izleyiciler için eğitici bir işlev taşıdığına dikkat çekiyor. "Sergimiz, büyük uluslararası sergilere katılamayan sanatseverler için değerli bir fırsat sunuyor."

Sanatçıların Eserleriyle Zenginleşen Sergi

Galerinin kurucusu Sevil Dolmacı, Robert Fleck'in uzun süredir tanıdığı önemli bir tarihçi olduğunu belirterek, "Sergi, birbirleriyle diyalog halinde olan eserlerden oluşuyor" diyor.

Georg Baselitz, Katherine Bradford, Jiri Georg Dokoupil gibi dünya çapında tanınan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, 23 Mayıs'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Sevil Dolmacı İstanbul'un, çağdaş sanatın önde gelen dünyaca önemli sanatçılarını misafir ettiği "American and European Art" sergisi Beşiktaş'taki Villa Ipranosyan'da ziyaretçileriyle buluştu. Küratör ve sanat tarihçi Robert Fleck, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sevil Dolmacı İstanbul'un, çağdaş sanatın önde gelen dünyaca önemli sanatçılarını misafir ettiği "American and European Art" sergisi Beşiktaş'taki Villa Ipranosyan'da ziyaretçileriyle buluştu. Küratör ve sanat tarihçi Robert Fleck, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.