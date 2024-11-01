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Amerikalı Müslümanlardan Clinton'a Sert Tepki

Eski ABD Başkanı Clinton'ın mülteci ölümlerine yönelik açıklamaları Müslüman gruplardan tepki aldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 03:12
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 03:12
Amerikalı Müslümanlardan Clinton'a Sert Tepki

Clinton'ın Açıklamalarına Tepkiler Yağıyor

Amerikalı Müslüman topluluklar, eski Başkan Bill Clinton'ın Hamas ile ilgili yaptığı son açıklamalara güçlü bir yanıt verdi. Clinton, "Hamas, kendinizi savunmanız için sivilleri öldürmeye sizi mecbur bırakıyor." şeklinde bir ifade kullanmıştı.

CAIR'dan Sert Yanıt

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw, Clinton'ın açıklamalarını "İslamofobik ve aşağılayıcı" olarak değerlendirerek, "İsrail'in, Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını haklı çıkarmak amacıyla yaptığı bu duygu yoksunu ve samimiyetsiz eylem, kabul edilemezdir." dedi.

Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

Washington merkezli Arab Center'dan analist Yusuf Munayyer de klonların açıklamalarına sosyal medya üzerinden itiraz ederek, "Clinton ailesi, barış arabuluculuğundaki başarısızlıklarını her zaman kurbanları suçlayarak gizlemeye çalışıyor. Bu, Clinton'ın karakterinin bir parçası haline gelmiş." ifadelerini kullandı.

Dearborn Belediye Başkanı'ndan Uyarı

Michigan'ın Dearborn bölgesinin Müslüman Belediye Başkanı Abdullah Hammoud da sosyal medya üzerinden, "Clinton benzeri vekil tipler" göndermeyerek topluma daha fazla zarar vermemeleri gerektiğini vurguladı. Hammoud, "Bize bir iyilik yapın, bu topluma saygısı olmayan vekil tipleri göndermeyi bırakın." şeklinde mesajını iletti.

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