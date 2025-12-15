Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: Gercüş ve Hasankeyf'te 4.867 Paket Kaçak Sigara
Batman İl Jandarma'dan 1-15 Aralık 2025 tarihli yol kontrolleri
Batman İl Jandarma Komutanlığınca, 1-15 Aralık 2025 tarihleri arasında Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinde icra edilen yol kontrollerinde kaçakçılığa yönelik denetimler yapıldı.
Yapılan uygulamalarda toplam 31 araçta arama gerçekleştirildi ve farklı markalara ait 4.867 paket gümrük kaçağı sigara, 12 elektronik sigara ile 7 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Olaylarla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Jandarma ekiplerinin yol kontrol ve denetim faaliyetlerinin sürdüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
