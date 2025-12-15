DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: Gercüş ve Hasankeyf'te 4.867 Paket Kaçak Sigara

Batman'da Gercüş ve Hasankeyf yol kontrollerinde 1-15 Aralık 2025'te 31 araçta 4.867 paket kaçak sigara, 12 elektronik sigara ve 7 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:26
Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: Gercüş ve Hasankeyf'te 4.867 Paket Kaçak Sigara

Batman'da Kaçakçılık Operasyonu: Gercüş ve Hasankeyf'te 4.867 Paket Kaçak Sigara

Batman İl Jandarma'dan 1-15 Aralık 2025 tarihli yol kontrolleri

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, 1-15 Aralık 2025 tarihleri arasında Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinde icra edilen yol kontrollerinde kaçakçılığa yönelik denetimler yapıldı.

Yapılan uygulamalarda toplam 31 araçta arama gerçekleştirildi ve farklı markalara ait 4.867 paket gümrük kaçağı sigara, 12 elektronik sigara ile 7 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin yol kontrol ve denetim faaliyetlerinin sürdüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

BATMAN’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

BATMAN’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri