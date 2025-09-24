Amsterdam Belediye Meclisi: İsrailli takımlar şehirde istenmiyor

Amsterdam Belediye Meclisi, DENK Partisi Meclis Üyesi Sheher Han tarafından sunulan ve "işgal veya ırkçılığa katkıda bulunan" ülkelerden gelen spor kulüplerinin şehirde istenmediğini belirten tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Oylama ve kararın iletilmesi

Tasarı, 9’a karşı 42 oyla kabul edilirken, kararın Hollanda’daki spor kuruluşlarına ve futbol federasyonuna iletileceği belirtildi.

Kararın gerekçesi

Tasarıda, "yasa dışı yerleşim yerlerinde kurulmuş, doğrudan veya dolaylı olarak hukuksuz işgallerin devam etmesine katkıda bulunan veya kendi radikal taraftar gruplarındaki aşırılık yanlısı ve ırkçı ifadelere karşı sistematik olarak harekete geçmeyi reddeden spor kulüplerinin" Amsterdam'da istenmediği ilan edildi.

Metinde ayrıca, BM raporları, UAD kararı ve bağımsız kuruluşların raporlarına atıfta bulunularak İsrail'in Gazze'de soykırım yürüttüğü ve bölgeyi "açık hava hapishanesi" olarak kullandığı iddiaları aktarıldı. Kararda Beitar Jerusalem ve Maccabi Tel Aviv gibi kulüplerin Arap ve Filistin karşıtlığıyla ve ırkçılıkla anıldığı vurgulandı.

Metinde ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi’nin 3 Ekim 2024 tarihli açıklamasına atıf yapılarak FIFA'nın uluslararası hukuka ve kulüplerin insan haklarına yönelik sorumluluklarına uygun hareket etmesi gerektiği, bu çerçevede yasa dışı yerleşim bölgelerinde faaliyet gösteren İsrailli kulüplerin uluslararası turnuvalardan çıkarılması çağrısında bulunulduğu bildirildi.

Tepkiler ve tartışma

Tasarıya muhalefet eden bazı meclis üyeleri, metnin "çok geniş ve muğlak" ifadeler içerdiğini, dolayısıyla uygulamada İsrail dışındaki ülkelerin kulüplerini de kapsayabileceğini savundu. Bu eleştiriler üzerine Sheher Han, tasarının ilkesel olarak tüm ülkeler için geçerli olduğunu ancak özellikle İsrail'in işgalci ve ırkçı politikalarına destek veren ve bu politikalarda aktif rol alan takımların hedef alındığını belirtti.

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşananlar

Oylamaya giden süreçte etkili olan olaylardan biri, 7 Kasım 2024 tarihinde Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi ve sonrasında yaşananları da kapsıyor. İddialara göre İsrailli taraftarlar Amsterdam sokaklarında Filistin bayraklarını söktü ve Filistin yanlısı oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalarla saldırdı.

Maç sonrası Maccabi Tel Aviv taraftarlarına karşılık verilmesiyle büyüyen olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayları takiben Belediye Başkanı Femke Halsema, haziran ayında Maccabi taraftarlarını şehre bir daha davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Uluslararası süreç

Maccabi Tel Aviv bu sene Avrupa Ligi'ne katılırken, metinde yer aldığı üzere UEFA'nın Gazze'deki iddialara bağlı olarak İsrailli takımların UEFA organizasyonlarından men edilmesine yönelik değerlendirmeyi bu hafta yapması bekleniyor.

Not: Karar tasarısında yer alan ifadeler ve atıflar, Belediye Meclisi tarafından kabul edilen tasarı metnindeki hususları aktarmaktadır.