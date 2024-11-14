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Amsterdam Belediye Meclisi'nden Gazze’ye 'Soykırım' Uyarısı

Amsterdam Belediye Meclisi, Gazze'deki 'soykırım tehdidi' uyarısını içeren önergeleri büyük bir çoğunlukla kabul etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 23:58
Amsterdam Belediye Meclisi'nden Gazze’ye 'Soykırım' Uyarısı

Amsterdam Belediye Meclisi, Gazze'de 'Soykırım' Tehdidine Dikkat Çekti

Hollanda'da Amsterdam Belediye Meclisi, Gazze'deki durumu ele alan ve "yakın ve somut bir soykırım tehdidi" olduğunu ifade eden bir önergeyi büyük bir çoğunlukla kabul etti.

Koalisyon dışında kalan DENK, De Vonk, Lijst Kabamba ve Hayvan Hakları Partisi tarafından sunulan bu önerge, Uluslararası Adalet Divanının tedbir kararına dayanıyor. Önerge, İşçi Partisi (PvdA), Yeşil Sol (GroenLinks) ve D66'nın desteğiyle 45 üyeli mecliste 35 oyla onaylandı.

Başlangıçta huzursuzluk yaratabileceği endişesiyle çekimser kalan koalisyon ortakları, uzun tartışmalar sonucu önergeyi desteklemeye karar verdi. Ancak, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) üyeleri, önergeye tamamı ile red oyu verdiler.


Hollanda'nın Sesi: Soykırım ve Silah İhracatı Üzerine Eleştiriler

DENK Partisi Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu, önergede Hollanda'nın Gazze'deki soykırıma karşı sessizliğinin eleştirildiğini vurguladı. Koyuncu, “Hollanda'nın insan hakları politikalarında seçici davrandığını” belirtti ve İsrail'e yapılan silah ihracatının Gazze'deki şiddet olaylarına katkı sağlama riskini dile getirdi.

Koyuncu, hükümetin net bir duruş benimsemesi gerektiğinin altını çizerken, alınan kararın kabineye iletilmesinin önemine dikkat çekti. Bu, uluslararası hukuka uyum çağrısı niteliğinde.


Hollanda Hükümetine Sorumluluk Çağrısı

Önergenin kabul edilmesi, Hollanda hükümetine Gazze'deki yardım kuruluşlarına destek verme çağrısını da içeriyor. Belediye Meclisi üyeleri, bu önergenin Lahey'deki merkezi hükümete güçlü bir mesaj taşıdığını ifade etti.

Destek veren partiler, “Hollanda hükümeti Gazze'deki şiddete karşı net bir tutum almadığı takdirde erişim sağlayan Filistin yanlısı gösterilerin süreceğini” vurguladı.

Polis Müdahalesine Soruşturma

Dün gece Dam Meydanı

Amsterdam Polisi, söz konusu görüntülere dair bir inceleme başlattığını duyurdu. Olayla ilgili olarak 281 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

8 Kasım'da ilan edilen gösteri yasağının bugün öğle saatlerinde sona erdiği bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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