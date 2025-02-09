Amsterdam'da 'Türk Dünyasının Ses Atlası' Etkinliği Gerçekleşti

Amsterdam YEE'de Büyüleyici Bir Etkinlik

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), ünlü şair ve devlet adamı Ali Şîr Nevaî'nin doğumunun 584. yıl dönümü anısına düzenlenen 'Türk Dünyasının Ses Atlası Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye' etkinliği, Türk dünyasının kültürel zenginliğini bir araya getirdi.

Önemli Konuklar Bir Araya Geldi

Etkinliğe Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Özbekistan Benelüks Büyükelçisi Gayret Fazilov ve Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Mammad Ahmadzada gibi önemli isimlerin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan elçiliklerinden diplomatlar ile Hollanda'daki Türk toplumunun temsilcileri katıldı.

Açılış Konuşmaları

Programın açılışında bir konuşma yapan Amsterdam YEE Müdürü Adil Akaltun, Yunus Emre ve diğer Türk şairlerinin Türk dünyası için taşıdığı öneme değinerek YEE'nin Türk dünyasındaki bütün devletlerin ortak kültür merkezi olarak hareket ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Ünal ise, Ali Şîr Nevaî'nin Türk dünyasının birleştirici rolü üzerine konuşarak, Türk toplumunun YEE'de bir araya gelmesinin önemini dile getirdi. Ünal, 'Olağanüstü şair, düşünür, sanatçı, mistik ve devlet adamı olan Ali Şir Nevaî, sadece kendi döneminin edebi devi değil, aynı zamanda Türk dünyasının kültürel ve dilsel manzarasını şekillendiren bir vizyon sahibiydi' ifadelerini kullandı.

Özbekistan ve Azerbaycan Temsilcilerinin Mesajları

Özbekistan'ın Benelüks Büyükelçisi Fazilov, Nevaî'nin Türk dünyası ve dünya edebiyatına yaptığı katkıları anlatarak, 'Özbekistan'da ulusal kahraman olarak tanınan Nevaî'nin mirasını yerel ve uluslararası düzeyde korumaya ve tanıtmaya devam ediyoruz' dedi.

Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Ahmadzada, Hollanda’daki ilk toplumsal etkinliğinin YEE'de gerçekleşmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Sanat ve Kültür Dolu Bir Program

Etkinlik, Hollanda’nın Hengelo Belediyesinin eski Meclis Üyesi Burhanettin Carlak tarafından organize edildi. Program sırasında Türk dünyasının önde gelen şairlerinin eserlerinden kesitler sunuldu. Sanat bölümünde Sima Caferova, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından şairlerin eserlerini seslendirirken, müzisyen İlhami Babayev, Azerbaycan kemençesi ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Etkinlik sonunda katılımcılara Özbek mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), ünlü şair ve devlet adamı Ali Şîr Nevaî'nin doğumunun 584. yıl dönümü anısına "Türk Dünyasının Ses Atlası Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye" programı düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal (ortada), Özbekistan Benelüks Büyükelçisi Gayret Fazilov (sol 2) ve Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Mammad Ahmadzada (sol 3), Türkiye'nin Amsterdam Büyükelçisi Mahmut Burak Ersoy (sağ 3) ve Amsterdam YEE Müdürü Adil Akaltun (sağ 2) katıldı.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), ünlü şair ve devlet adamı Ali Şîr Nevaî'nin doğumunun 584. yıl dönümü anısına "Türk Dünyasının Ses Atlası Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye" programı düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal (ortada), Özbekistan Benelüks Büyükelçisi Gayret Fazilov (sol 2) ve Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Mammad Ahmadzada (sol 3), Türkiye'nin Amsterdam Büyükelçisi Mahmut Burak Ersoy (sağ 3) ve Amsterdam YEE Müdürü Adil Akaltun (sağ 2) katıldı.