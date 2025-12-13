Anadol'un Doğuşu Sergisi Ankara'da Açıldı — 16 Klasik Anadol Sergileniyor

Anadol'un Doğuşu Sergisi Ankara'da açıldı

Anadol araçları, gazete kupürleri ve nostalji bir arada

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Ankara Resim Heykel Müzesinin bahçesi ve fuaye alanında, Anadol Kulübü işbirliğiyle düzenlenen sergi, pasta merasimi eşliğinde bugün ziyarete açıldı. Etkinliğin tanıtımında serginin 9 gün süreceği duyuruldu.

Türk otomobil tarihinin simgelerinden biri olan Anadol’un tarihi yolculuğu ve doğuş hikâyesinin anlatıldığı sergide, gazete ve dergi kupürleriyle aracın tarihi hikayesi ziyaretçilere sunuldu. Toplam 16 klasik Anadol aracı sergileniyor; organizasyon nostaljik görüntülere sahne oldu.

Organizasyon sahibi Ramazan Cabbar, sergiye ilişkin şunları söyledi: "Bu müzede etkinliği, 59’uncu Anadol’un banttan inişin tarihini kutlamak amacıyla gerçekleştirilmesi. Dönem gazete ve araçların hepsi orijinaldir, 67-91 yılları arasıdır. Sergimiz 10 gün açık kalacak, 16 adet otomobil var. Ankara halkına Renkli görüntü oluşturacak " dedi.

Sergide kendi aracını sergileyen Yunus Emre Şimşek, "Anadol benim için bir yaşam tarzı, her şeyimiz. Emekli olduktan sonra bütün vaktimizi onunla geçiriyorum. Benim şuanda ki en önemli hayat arkadaşım gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen Kerem Günüç ise, "Buradan geçerken 9 yaşında ki oğlum ile hiç görmediği bu araçları gördük. Arabaların ne olduğunu sordu. Ailemizde daha önce vardı bu araçlardan. Bizde bindik" dedi.

ANADOL ARAÇLARININ SERGİLENDİĞİ 'ANADOL'UN DOĞUŞU SERGİSİ' ZİYARETE AÇILDI