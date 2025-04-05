Anadolu Ajansı 105. Yaşında: Değişen Dünyanın Habercisi

Anadolu Ajansı 105. Yılını Kutluyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, 105. yaşını kutlayarak uluslararası bir marka olmanın gururunu yaşıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde milli birliği tehlikeye sokacak kışkırtmalara karşı milleti uyarmak ve ulusal mücadeleyi desteklemek amacıyla kurulan bu köklü kuruluş, uzun yıllar boyunca halkı bilgilendirme misyonunu başarıyla sürdürmüştür.

Kuruluşun Tarihçesi ve Önemi

Anadolu Ajansı, milli mücadele döneminde halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için kritik bir rol üstlenmiştir. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi sürecinde güçlü bir iletişim ağı oluşturarak, ulusal kararların halka ulaştırılmasında önemli bir işlev üstlenmiştir.

Yüzyılı Aşan Tecrübe

Bir asrı geride bırakan Anadolu Ajansı, bugüne kadar objektif ve güvenilir haber anlayışı ile Türk medyasının önde gelen temsilcisi olmuştur. Yenilikçi yapısı ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla, hızla değişen dünya koşullarına ayak uydurarak medyada önemli bir konumda kalmayı başarmıştır.