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Anadolu Ajansı, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Başkan Yardımcılığına Seçildi

Anadolu Ajansı, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Başkan Yardımcısı oldu. Bu önemli gelişme, bölgedeki medya iş birliklerini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 19:56
Anadolu Ajansı, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Başkan Yardımcılığına Seçildi

Anadolu Ajansı, Asya-Pasifik Bölgesinde Önemli Bir Rol Üstleniyor

Anadolu Ajansı, uluslararası medya iş birliklerini pekiştirme adına önemli bir adım daha atarak, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği(OANA) Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu prestijli görev, Anadolu Ajansı’nın uluslararası medya alanındaki etkisini ve vizyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Başkan Yardımcılığı Görevi

OANA’nın yıl dönemindeki genel kurulunda, Anadolu Ajansı'nın bu önemli göreve seçilmesi, bölgedeki haber ajansları arasında işbirliklerinin artırılması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Anadolu Ajansı, bu pozisyonla birlikte, Asya-Pasifik bölgesindeki medya yapılanmalarına katkı sağlayacak.

Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü Serdar Karagöz, bu başarıyı, “Bölgedeki medyanın güçlenmesi adına önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Aynı zamanda, işbirliklerinin derinleştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği, bölgedeki haber ajanslarının bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunması ve ortak projelere imza atması amacıyla kurulmuş bir platformdur. Anadolu Ajansı’nın bu platformda üstleneceği rol, medya alanındaki işbirliğini kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı (AA), yeniden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkan Yardımcılığını...

Anadolu Ajansı (AA), yeniden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkan Yardımcılığını yürütecek. Rusya Haber Ajansı TASS'ın ev sahipliğinde, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde Expoforum'da yapılan OANA 19. Genel Kurulu'na AA adına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran katıldı.

Anadolu Ajansı (AA), yeniden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkan Yardımcılığını...

Anadolu Ajansı (AA), yeniden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkan Yardımcılığını yürütecek. Rusya Haber Ajansı TASS'ın ev sahipliğinde, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde Expoforum'da yapılan OANA 19. Genel Kurulu'na AA adına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran katıldı.

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