Anadolu Ajansı'na 'Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri' Ödülü — Happy Place to Work

Happy Place to Work, Anadolu Ajansı'nı 'Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri' seçti.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 18:16
Happy Place to Work, Anadolu Ajansı'nı "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" seçerek ödüle layık gördü.

Kuruluşun aldığı bu prestijli ödül, çalışan memnuniyeti ve kurum içi atmosferin önemine dikkat çekiyor. Haberin kaynağı Anadolu Ajansı olarak bildirildi.

Happy Place to Work - 2025 Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Ödül Galası, Divan Kuruçeşme'de düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA), insan odaklı iş yaklaşımı nedeniyle Happy Place to Work (HPTW) tarafından medya sektöründe "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" ödülüne layık görüldü.

