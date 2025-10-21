Anadolu Ajansı'na 'Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri' Ödülü

Happy Place to Work - 2025 Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Ödül Galası, Divan Kuruçeşme'de düzenlendi. Anadolu Ajansı (AA), insan odaklı iş yaklaşımı nedeniyle Happy Place to Work (HPTW) tarafından medya sektöründe "Türkiye'nin En Mutlu İş Yeri" ödülüne layık görüldü.