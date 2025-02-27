Anadolu Ajansı'ndan İklim Değişikliği Paneli: Uzmanlar Fikirlerini Paylaştı

Anadolu Ajansı'nda İklim Değişikliği Paneli Düzenlendi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Anadolu Ajansı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iklim değişikliği paneli'nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

İklim Değişikliği ve Disiplinlerarası Yaklaşım

Açıkalın, iklim değişikliğinin tek bir bilim dalı tarafından ele alınamayacağını vurgulayarak, bu sorunun çözümü için multidisipliner bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, çevresel sorunların sadece bilim insanlarıyla değil, aynı zamanda siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve halkla iş birliği içinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Panelde çeşitli uzmanların katıldığı tartışmalar, iklim değişikliğinin etkileri ve çözüm yolları üzerine yoğunlaştı. Katılımcılar, iklim değişikliği ile mücadelenin acil bir mesele olduğunu ve bunun önlenmesi için tüm bireylerin ve kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Bu etkinlik, duyarlılığı artırmak ve iklim değişikliği konusunda toplumda farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için "İklim Değişikliğinin Sonuçlarını Yeniden Düşünmek" (Rethinking the Consequences of Climate Change) başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü AA Çevre Haberleri Müdürlüğü muhabiri Yeter Ada Şeko'nun (fotoğrafta) üstlendiği panelde, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Economyfirst Limited London Direktörü Klaus-Peter Ralf Jürgens ve Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Politika Geliştirme Koordinatörü Dr. Tuğba Evrim Maden konuşmacı olarak yer aldı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için "İklim Değişikliğinin Sonuçlarını Yeniden Düşünmek" (Rethinking the Consequences of Climate Change) başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü AA Çevre Haberleri Müdürlüğü muhabiri Yeter Ada Şeko'nun (fotoğrafta) üstlendiği panelde, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Economyfirst Limited London Direktörü Klaus-Peter Ralf Jürgens ve Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Politika Geliştirme Koordinatörü Dr. Tuğba Evrim Maden konuşmacı olarak yer aldı.