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Anadolu Ajansı'nın 'ŞubAAt' Arama Kurtarma Köpeği Oldu

Anadolu Ajansı'nın sahiplenip arama kurtarma faaliyetinde kullanacağı 'ŞubAAt' isimli köpek, Belçika Malinois cinsi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 12:55
Anadolu Ajansı'nın 'ŞubAAt' Arama Kurtarma Köpeği Oldu

Anadolu Ajansı'nın Yeni Kahramanı: 'ŞubAAt'

Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu, barınaktan sahiplendiği 'ŞubAAt' isimli Belçika Malinois cinsi köpeği, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere eğitime alacak.

'ŞubAAt', AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından arama kurtarma köpeği olarak değerlendirilen bir hayvan. Bu cins köpekler, zeka, öğrenme kabiliyeti ve dayanıklılığı ile biliniyor. Anadolu Ajansı, bu önemli adımla birlikte afet durumlarında hızlı ve etkili müdahalelerin artırılmasını hedefliyor.

İZZET MAZI'nın haberine göre, 'ŞubAAt' isimli bu kahraman köpek, hem bölgede hem de ülke genelinde gerçekleştirilecek olan arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenecek.

Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş muhabirleri tarafından yaklaşık 1 ay önce barınaktan...

Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş muhabirleri tarafından yaklaşık 1 ay önce barınaktan sahiplenilen "ŞubAAt" isimli Belçika Malinois cinsi köpek, arama kurtarma eğitimi için AFAD İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. ''ŞubAAt", alacağı eğitimlerin ardından yaşanabilecek afetlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılacak.

Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş muhabirleri tarafından yaklaşık 1 ay önce barınaktan...

Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş muhabirleri tarafından yaklaşık 1 ay önce barınaktan sahiplenilen "ŞubAAt" isimli Belçika Malinois cinsi köpek, arama kurtarma eğitimi için AFAD İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. ''ŞubAAt", alacağı eğitimlerin ardından yaşanabilecek afetlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılacak.

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