Anadolu Ajansı'nın Yeni Yayıncılık Projesi: AA Kitap

Anadolu Ajansı'nın Yeni Markası: AA Kitap

Anadolu Ajansı, yeni yayıncılık markası "AA Kitap" ile okuyucularına zengin içerikler sunmayı amaçlıyor.

Yayın Yönetmeninin Mesajı

Hayri Çetinkuş, AA Kitap ile Türkiye'nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihine ışık tutacak eserler yayımlamayı hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda, çağdaş düşünce ve perspektiflerin de ön plana çıkarılacağını vurguladı.

Küresel Vizyon

Anadolu Ajansı, 13 farklı dilde haber yayını yaparak 100 ülkede temsilcileriyle global alanda etkisini artırmayı sürdürüyor.

13 farklı dilde haber yayınıyla ve 100 ülkede temsilci ağıyla global bir haber ajansı olan Anadolu Ajansı (AA), deneyim ve vizyonunu "AA Kitap" markası altında yayıncılıkla birleştirdi. "AA Kitap" çatısı altında yayınlanan eserler arasında "101 Soruda Kudüs", "Film ve Fenomenoloji", "Kitle İletişim Kuramları","Yeni Medyanın Dili", "Medya Çalışmalarına Giriş", "Tanık- The Witness", "Kanıt-The Evidence" '100 Yıl Özel Serisi'nden '1923' ve "Muhabir" kitabı yer alıyor.

13 farklı dilde haber yayınıyla ve 100 ülkede temsilci ağıyla global bir haber ajansı olan Anadolu Ajansı (AA), deneyim ve vizyonunu "AA Kitap" markası altında yayıncılıkla birleştirdi. "AA Kitap" çatısı altında yayınlanan eserler arasında "101 Soruda Kudüs", "Film ve Fenomenoloji", "Kitle İletişim Kuramları","Yeni Medyanın Dili", "Medya Çalışmalarına Giriş", "Tanık- The Witness", "Kanıt-The Evidence" '100 Yıl Özel Serisi'nden '1923' ve "Muhabir" kitabı yer alıyor.