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Anadolu Ajansı, Sosyal Medya Sorunlarını Tartıştı

AA Genel Müdürü Karagöz, sosyal medyanın etik sorunlarına dikkat çekerek çözüm arayışlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:15
Anadolu Ajansı, Sosyal Medya Sorunlarını Tartıştı

AA Genel Müdürü Karagöz, Sosyal Medya Forumunda Konuştu

Sosyal medya platformlarının yaşadığı sorunlara çözümler aramak amacıyla düzenlenen "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" forumunda Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Karagöz önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medya İçin Etik Kodlar Geliştirilmesi Gerekiyor

Karagöz, forumda yaptığı konuşmasında, "Anadolu Ajansı olarak sosyal medya konusunda inisiyatif almamız ve bu alanın etik kodlarının oluşturulması için mücadele etmemiz gerekiyor" şeklinde belirtti. Bu konunun yalnızca Türkiye için değil, dünya genelindeki dijital medya ortamı için de büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptı. Kaynakların Güvenilirliği ve Bilgi Kirliliği

Ayrıca, güvenilir bilgiye erişimin öneminin altını çizen Karagöz, sosyal medya platformlarının yeterli denetim mekanizmalarına sahip olmaması nedeniyle bilgi kirliliğinin arttığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde düzenlenen "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" forumuna katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde düzenlenen "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" forumuna katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde düzenlenen "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" forumuna katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde düzenlenen "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" forumuna katılarak konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde...

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA İstanbul Ofisi'nde düzenlenen "Sosyal Medyanın Öteki Yüzü: Sorunlar-Çözümler" forumuna katılarak konuşma yaptı.

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