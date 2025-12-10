DOLAR
Aydın'da Cami-Engelli Buluşması: Hasan Güneş'ten Dayanışma Çağrısı

Aydın İl ve Efeler İlçe Müftülükleri'nin düzenlediği 'Cami-Engelli Buluşması'nda İl Müftüsü Hasan Güneş, engelli bireylere sevgi, saygı ve dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:28
Aydın'da 'Cami-Engelli Buluşması' gönülleri birleştirdi

Sevgi, saygı ve dayanışma vurgusu

Aydın İl Müftülüğü ile Efeler İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Cami-Engelli Buluşması' programı, Külliye Camii'nde gerçekleşti. Program, engelli bireylere yönelik sevgi ve dayanışma mesajlarının paylaşıldığı manevi bir atmosferde sürdü.

Programda, engelli vatandaşların toplumdaki yeri ve değerine dikkat çekildi; kardeşlik hukukunun önemi üzerinde duruldu. İl Müftüsü Hasan Güneş, engelli bireylerin toplumun yükü değil, azim ve sabrın sembolü olduğunu vurgulayarak onların Allah'ın emaneti olduğunu ifade etti.

Hasan Güneş, engelli bireylere gösterilen ilginin kulun Rabbine bağlılığının bir yansıması olduğunu belirtti. Güneş, gönüllerin engel tanımadığını ve dayanışma içinde olunduğunda hiçbir zorluğun aşılamayacağını söyledi.

Konuşmasında Peygamber Efendimiz'in engelli sahabelere verdiği değeri hatırlatan Güneş, bu örneğin günümüzde de yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

Program, İl Müftülüğünde düzenlenen yemek ikramı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hazırlanan kitapların katılımcılara hediye edilmesiyle son buldu.

