Anadolu Görev Grubu NEPTUNE STRIKE 24.1 Tatbikatında

NATO'nun NEPTUNE STRIKE 24.1 Tatbikatı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen "NEPTUNE STRIKE 24.1" tatbikatında yer alan Anadolu Görev Grubu'ndan özel görüntüler paylaştı.
Paylaşımda Neler Yer Aldı?
Bakanlığın sosyal medya kanallarından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, TCG Burgazada ve TCG Gelibolu, 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan NEPTUNE STRIKE 24.1 tatbikatına katılıyor." ifadeleri kullanıldı.
Eğitim Faaliyetleri
Tatbikat kapsamında, özellikle 24 Ekim'de TCG Anadolu gemisinde "Yangın Söndürme" ve "Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)" eğitimlerinin yapıldığı belirtildi. Bu eğitimler, görev grubunun operasyonel kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.
Anadolu Görev Grubu'nun Rolü
Paylaşılan görüntülerde, TCG Anadolu liderliğindeki Anadolu Görev Grubu'nun tatbikata katkıda bulunduğu anlar yansıtılmakta, bu da Türkiye'nin NATO uyumlu askeri kabiliyetlerini gözler önüne sermektedir.