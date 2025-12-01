Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

Anadolu Güçbirliği Holding, yeni yapılanma sonrası ilk ana bayi toplantısını Bellona ve Doqu Home grup şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile Türkiye genelindeki ana bayilerin katılımıyla gerçekleştirdi.

2025 değerlendirmesi, 2026 stratejileri

Toplantıda 2025 yılı performansı değerlendirildi; 2026 yılı büyüme hedefleri, mağazacılık yatırımları, ihracat hedefleri, global pazarlarda genişleme planları ve markaların yenilikçi ürün yol haritaları kapsamlı şekilde ele alındı.

CEO Serdar Karavil'in mesajı

Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Serdar Karavil, toplantıda şunları söyledi: "Yeni yapılanmamızla birlikte attığımız her adım, markalarımızın büyüme yolculuğunu ileri taşımayı hedefleyen stratejik bir vizyonun parçasıdır. İlk ana bayi toplantımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 2026 yılı; dönüşüm, yenilik ve global ölçekte daha güçlü bir konumlanma ile markalarımız için önemli bir dönüm noktası olacak. Bellona olarak 2026’yı; yenilikçi adımların hız kazanacağı, sürdürülebilirlik stratejilerimizin daha güçlü sonuçlar vereceği ve uluslararası pazarlarda marka konumumuzu bir üst seviyeye taşıyacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Üretim deneyimimiz, tasarım vizyonumuz, güçlü tedarik yapımız ve 30 yıllık marka mirasımızla çok daha iddialı bir Bellona için kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye genelindeki ana bayilerimizle kurduğumuz güçlü bağ ise bu yolculuğun en değerli unsurudur."

Toplantı süresince müşteri deneyimi odaklı yenilikler, dijital dönüşüm projeleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve satış-sonrası hizmetlerde kalite artırıcı uygulamalar ön plana çıktı. Anadolu Güçbirliği Holding, bayi ekosistemini desteklemeye yönelik bu toplantıları düzenli olarak sürdüreceğini açıkladı.

