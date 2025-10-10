Anadolu Otoyolu Bolu'da Tır Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bolu Batı Gişeleri'nde 42 E 6794 plakalı tır bariyere çarptı, sürücü Uğur V. yaralandı; demir profiller yola saçıldı, trafik kısa süre kontrollü sağlandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:49
Kaza ve müdahale ayrıntıları

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleşen kazada, Ankara istikametine seyreden Uğur V. idaresindeki 42 E 6794 plakalı tır, Bolu Batı Gişeleri mevkiinde refüjdeki demir bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinde bulunan demir profiller yola saçıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı; ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi sıkıştığı tırın içinde yaptı.

