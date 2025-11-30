Anadolu Otoyolu Düzce Kesiminde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kaza ve müdahale

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesimi Ankara istikametinde, yağmur nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Otoyol Jandarması ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine nakledildi.

Trafik ve güvenlik önlemleri

Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı ve yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

ANADOLU OTOYOLU’NDA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ.