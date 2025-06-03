Anadolu Otoyolu'nda 5,4 Ton Kaçak Midye Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda Durdurulan Kamyonette Kaçak Midyeler Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri bir denetimde 5,4 ton kaçak midye ele geçirdi. Otoyolun Hanlıköy mevkiinde, Ankara istikametine giden bir kamyonet, şüphe üzerine durduruldu.

Kaçak Midye ve Cezalar

Kamyonette yapılan aramada, 380 çuval içerisinde 5 ton 400 kilogram deniz midyesi bulundu. Ekipler, deniz midyelerinin resmi evrak ve veteriner sağlık raporu olmadığını tespit etti. Ele geçirilen midyeler, Arifiye Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra, usulüne uygun bir şekilde imha edildi.

Kamyonet sürücüsüne ise Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında 24 bin 593 lira para cezası kesilirken, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından da 37 bin 770 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan kamyonette kaçak avlanan 5,4 ton midye ele geçirildi.