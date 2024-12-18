Anadolu Otoyolu'nda Kağıt Havlu Yüklü Dorsede Yangın Çıktı

Anadolu Otoyolu'nda Yangın Paniği

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Hendek Kalaylık mevkiinde kağıt havlu yüklü bir dorsede yangın çıktı. Olay, yabancı plakalı bir kamyona bağlı dorsede, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangın anında yoldan geçen karayolları ekipleri, durumu fark ederek sürücüye uyarıda bulundu. Sürücü, hemen dorseyi kamyondan ayırarak yangının daha fazla yayılmaması için önlem aldı.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü.

Ne yazık ki, yangın sonucunda yük olan kağıt havlular kullanılamaz hale geldi ve dorse ciddi şekilde hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde kağıt havlu yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde kağıt havlu yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.