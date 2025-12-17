Bursa Nilüfer'de ihbar hayat kurtardı: 31 öğrenci tahliye edildi

Bursa Nilüfer'de bir ihbar, olası faciayı önledi

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Köşk Caddesi’nde sabah yürüyüşündeyken istinat duvarında kayma olduğunu fark eden bir kadın vatandaşın yaptığı ihbar, mahalledeki cami ve Kur’an kursunda olası can kaybını engelledi.

Olayın gelişimi

Duvar ve yol kaymasını sabah fark eden vatandaş, Nilüfer ilçe müftülüğünü arayıp durumu bildirdi. Müftülük yetkilileri Mevlana Cami Dernek Başkanı Hamit Kara (69) ile Kur’an kursu yetkililerine ulaşarak ekipleri bilgilendirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemeleri sonucu riskli güzergâh trafiğe kapatıldı ve gerekli önlemler alındı.

Bu süreçte camiye bitişik Mevlana Cami Kur’an Kursunda eğitim gören, 16’sı 4-6 yaş arası çocuk ve 15’i orta yaşlı kadın olmak üzere toplam 31 öğrenci personel gözetiminde tahliye edildi. Taşıyıcı sütunları zarar gören cami geçici olarak ibadete kapatılırken, ilk bildirime göre 36 öğrencinin kayıtlı olduğu Kur’an kursu da tatil edildi.

Çökme ve müdahale

Sabah yapılan ihbarın üzerinden yaklaşık 9 saat sonra, belirtilen istinat duvarı ve yürüyüş yolu caminin arka bahçesi üzerine büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sırasında tedbir amacıyla çekilen emniyet şeridindeki alanda can kaybı yaşanmadı. Çökme sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi; yapılan incelemede alanda canlı olmadığı bildirildi.

Yetkililerin açıklaması

Cami Dernek Başkanı Hamit Kara, yürüyüş yapan kadının ihbarı sayesinde tahliyenin başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Vatandaşımız o bilgilendirmeyi yapmasa duvarın ne zaman yıkılacağından haberimiz olmayacaktı ve dolayısıyla biz de tedbir almayacaktık. Allah o ablamızdan razı olsun" dedi.

Kara, ayrıca cami ve kursta meydana gelen hasarla ilgili olarak, "31 öğrencinin eğitim gördüğü Kur’an kursunun duvarında delikler oluştu, caminin mihrap kısmındaki taşıyıcı kolonların 3 tanesinde zarar meydana geldi. Yapılan ihbarla duvarla yolun çökmesi arasında 9 saat 45 dakika var. Bu kadar çabuk yıkılacağını tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralı ya da can kaybımız yok. Cami ve Kur’an kursundaki zararın en yakın zamanda giderileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

