DOLAR
35,19 -0,18%
EURO
36,76 0,04%
ALTIN
2.975,3 0,08%
BITCOIN
3.394.694,04 -0,91%

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:07
Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, 42 AYJ 257 plakalı otomobil bariyerlere çarparak ağır hasar aldı. Olay, otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçeğe dönüştü.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza, Gerede Gişeleri mevkisinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpması sonucunda tavanı ve ön kısmı koparak büyük bir hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Ağır Yaralı Sürücü Hastanede

Bariyerlere çarpma sonucunda otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i Satın Aldı
2
İtalya, Piaggio Aerospace'in Baykar'a Satışını Onayladı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Zağnos Paşa Camisi'nde Kıldı
4
Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı
5
Bakan Kacır'dan Baykar ve Piaggio Aerospace Satın Alımına Değerlendirme
6
Aile Hekimleri 2025'te Hastanelerden Tetkik İsteyebilecek: Dijital Entegrasyon Tamamlandı
7
Sultanbeyli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek