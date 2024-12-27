Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, 42 AYJ 257 plakalı otomobil bariyerlere çarparak ağır hasar aldı. Olay, otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçeğe dönüştü.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza, Gerede Gişeleri mevkisinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpması sonucunda tavanı ve ön kısmı koparak büyük bir hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Ağır Yaralı Sürücü Hastanede

Bariyerlere çarpma sonucunda otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.