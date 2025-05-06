Anadolu Otoyolu'nda Oto Kurtarıcı ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Kazada 3 Kişi Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı bir kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, otoyolda Ankara istikametine yönelen B.B. yönetimindeki 69 AD 662 plakalı otomobilin, önünde ilerleyen O.G. tarafından kullanılan 14 ADF 369 plakalı oto kurtarıcıya arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonrası hemen bölgeye Karayolları, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü B.B., yanında bulunan F.B. ve H.B. ile birlikte Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Olay nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.