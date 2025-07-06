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Anadolu Otoyolu'nda Şarampole Devrilen Otomobilde 6 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucunda 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 16:53
Anadolu Otoyolu'nda Şarampole Devrilen Otomobilde 6 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Devrilen Otomobil Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde gerçekleşen üzücü bir kazada, şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. M.Y. tarafından kullanılan 34 GE 0282 plakalı otomobil, Adapazarı Gişeleri mevkisinde kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgenin güvenliğini sağlamak için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı....

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı....

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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